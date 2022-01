Mientras el programa de grúas del ayuntamiento se mantendrá de forma gratuita permanente, el de pulseras de seguridad para mujeres, conectados a DERI, conocerá su destino cuando se resuelva la irregularidad generada en el proceso de entrega-recepción.

Además la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, subrayó que en temas de delincuencia, la administración municipal no solicitará remuneración.

El proyecto contemplaba al principio el cobro por el arrastre y salvamento vehicular para motocicleta, motoneta, triciclo o bicicleta únicamente 475 pesos; el costo para automóvil de mil 82 pesos, camioneta y remolque es de mil 323 pesos. Pero las tarifas se suspendieron por la invasión del Covid-19 en septiembre de 2020, ante la crítica situación económica derivada de la contingencia sanitaria del SARS-COV-2.

La administración del pasado, el 19 de diciembre de 2019, reveló que la empresa RCE Amor S.A de C.V., ganó la licitación para adquirir 15 grúas.

El gobierno municipal de aquella gestión destinó entre 38 y 39 millones de pesos para comprar las unidades, que recibió ese mismo año.

Cruz Galindo recapituló que el servicio de arrastre permanecerá gratis para los conductores que necesiten el programa para trasladar sus unidades descompuestas a un lugar seguro.

Las pulseras

Al referirse al programa de pulseras que funcionan como un botón de pánico para proteger a las mujeres en situación de riesgo, refrendó que por una observación de irregularidad en el proceso entrega-recepción aún se desconoce el destinó del proyecto.

“De las pulseras aún no se resuelve, es una observación y en tanto no se resuelva nosotros (no continuaremos), es una observación irregular de entrega-recepción”.

Ambos programas los mantuvo la administración del pasado, el proyecto de arrastre de grúas se impulsó en el morenismo; pero el de pulseras se puso en marcha durante la administración de Luis Banck Serrato.

Durante julio previo, según las entonces autoridades, entregaron tres mil 600 pulseras de alertamiento, al mismo número de mujeres para que se contactaran inmediatamente con la DERI en el momento se alguna situación de riesgo.