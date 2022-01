El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, descartó endeudar al Ayuntamiento o solicitar líneas crediticias; destacó que explora la posibilidad de emplear un adelanto de las participaciones de la Federación aprobadas por la LXI Legislatura.

Después de activar el Centro de Desarrollo Jóvenes con Rumbo en Santa María Xonacatepec, reveló que después de una reunión de análisis financiero con la tesorera, María Isabel García Ramos, concluyeron que no endeudarán a la administración municipal.

"La respuesta es no endeudar, por el momento no voy a tomar la solicitud de endeudamiento de largo plazo. En dado caso que decida presentar una decisión de ese tipo tendría que ser bajo un proyecto específico, pero por hoy no va a ser necesario", subrayó.

El edil también recordó que la gestión estudia solicitar un adelanto de 162 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que permite la afectación de hasta un 25 por ciento, como fuente de pago de los financiamientos a cargo de los propios municipios.

El Congreso de Puebla aprobó a los 217 alcaldes solicitar un adelanto de participaciones del Gobierno Federal para lograr extender las participaciones de recursos, está es una segunda alternativa que sí explorara, cuando la tengan lista, lo único que la administración deberá hacer, es el trámite burocrático.

"Entonces: endeudamiento no, línea de crédito no; un adelanto de participaciones para salir adelante de los proyectos sí; los estaremos trabajando y en su caso haremos uso de esta decisión del Congreso".