El edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que durante este gobierno municipal no se entregarán nuevas bases a los trabajadores, únicamente se sustituirán por las plazas libres por jubilaciones o decesos de agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla Benito Juárez García (Suethapipopd).

Rivera Pérez, recordó, que ha sido el único alcalde que no ha entregado, en la última década porque considera el tema como un campo de componendas y de negociación política.

Subrayó que ese tipo de acciones da la impresión de ser una serie de premios políticos de los gobierno en turno para desplazar a los trabajadores que sí se lo merecen por los años que han laborado al seno de la administración municipal, pero han sido ignorados.

"Mi lineamiento es claro, el tema de las basificaciones siempre ha sido un tema de componendas, de negociación política y más que un derecho de apoyar pareciera premios políticos a los gobiernos en turnos para salir de la administración”, subrayó.

Especificó que a lo largo de su primer periodo como presidente municipal no entregó ese beneficio al personal que lo acompañó en ese trienio.

"He sido el único gobierno en la última década que no he entregado bases y manifesté mi desacuerdo en la entrega que se hicieron en la pasada administración anterior que por cierto se dieron mal, fueron parte de estos premios que se entregan al final del trienio”.

Las bases, recapituló, deben ser para las personas que se lo merece y por antigüedad, por el momento solamente se otorgarán las que por reglamento y ley obliga al Ayuntamiento que son casos para cubrir jubilaciones y muertes.