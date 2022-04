Luego de definir como despreciable y censurable la aparición de partes humanas en el parque de Las Ninfas, el alcalde Eduardo Rivera recordó que heredaron una ciudad con la existencia de células criminales.

Además, el presidente municipal reprobó que Puebla viva estos acontecimientos indignos ni adecuados para los poblanos.

Subrayó que actos como los registrados desde el sábado, domingo y la madrugada de hoy, son deleznables, reprobables y bastante lamentables.

"Reconocemos que estos hechos no son dignos ni adecuados para la calidad de vida que queremos en nuestra ciudad de Puebla".

Refrendó que el gobierno de la ciudad trabaja con Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el gobierno estatal para cerrar filas en contra de la inseguridad que vive no únicamente la ciudad, sino todo el país.

Advirtió que sobre el caso de los restos humanos localizados el sábado, domingo y este martes, que ya existe una línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde participa como primer respondiente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Existen líneas muy claras de investigación en algunos otros tipo de acontecimientos de este tipo de sucesos de alto impacto que han sucedido en el municipio de Puebla; ha existido una pronta intervención de los policías municipales para que se sancione a los responsables".

Priorizó que lamentablemente, desde tiempo atrás, operan grupos criminales en la metrópoli, herencia de administraciones del pasado.

"Desafortunadamente es la Puebla que nosotros recibimos, hay presencia de grupos criminales, es una realidad; no solo lo he dicho yo, lo ha dicho el gobernador del estado y trabajamos para que este tipo de grupos no haga de las suyas, no se asienten por supuesto en el estado".

Insistió que no han bajado la guardia y cueste lo que cueste mantendrán el trabajo por una Puebla mucho más segura de cómo la recibieron como gobierno de la ciudad.