Generar un clima de terror y miedo entre la población es la meta de los mensajes falsos o fake, publicados en las diferentes redes sociales sobre mujeres desaparecidas o secuestradas en Puebla, advirtió el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Además priorizó que espera no se trate de una campaña en contra del Ayuntamiento para propiciar una percepción de incertidumbre básicamente en el sector femenil.

Precisó que al seno del gobierno de la ciudad ya tienen los reportes del origen de esos videos falsos o fake con la prueba de ser originarios de Jalisco y otras entidades del territorio nacional, además de Chile, donde supuestamente los hechos observados de levantones de mujeres jóvenes ocurren en Puebla capital.

Pero aclaró que todas las acciones de seguridad sobre la comprobación de hechos, desvía la atención de los cuerpos de emergencia policíaco, cuando deberían atender hechos reales.

"No tengo una razón del por qué quieren crear un ambiente inadecuado de la ciudad, no ayuda y perjudica a todos los poblanos y poblanas. Espero que no sea una campaña para afectar a la administración, no lo percibo así de inmediato, pareciera que es una actitud irresponsable de algunas personas".

Rivera Pérez insitió que las personas que manejan ese tipo de audios y videos quieren sembrar de manera injustificada miedo y terror entre poblanas y poblanos.

Ante ese panorama pidió a la comunidad ignorar esos falsos rumores y comprobar las fuentes para evitar ser sorprendida.

"Todo eso distrae a los cuerpos de seguridad, cuando se da un anuncio de que una persona es secuestrada o levantada, si quieren hacerle algo a las mujeres en alguna zonas educativas, distrae a los cuerpos de seguridad en lugar de atender denuncias con situaciones serias y complejas, están atendiendo falsos rumores".