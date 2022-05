Al recordar que siempre será una persona respetuosa de la ley y sus alcances, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que no comparte la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), corroboró la sanción para el alcalde por difundir un Twitter de propaganda gubernamental en periodo de la revocación de mandato presidencial.

Precisó que el dictamen no indica como un Twitter influye y permea al seno de la sociedad para participar o no en la revocación de mandato presidencial.

Subrayó que la consulta es un derecho ciudadano más que un proceso electoral, pero siempre respetará y se ajustará al mandato de la ley.

"Esa es mi opinión en lo particular, insisto, no lo comparto, este es mi argumento, que hay que privilegiar la información ante los ciudadanos; nos encontramos ante una veda atípica de un derecho ciudadano no tanto un proceso electoral y por eso no comparto esa decisión", subrayó.

Anunció que mantendrá su postura de tener informada a la opinión pública sobre las acciones del Ayuntamiento.