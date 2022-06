Puebla dejó de ser la misma de hace ocho meses, al pasar del abandono a la intervención, al transitar de un gobierno complaciente y sin autoridad a un gobierno que pone orden mediante el diálogo y el entendimiento, advirtió Eduardo Rivera Pérez.

El alcalde durante su corte informativo de sus primeros 240 días, recordó que los ciudadanos exigieron el cambio.

"Así juntos sociedad y gobierno lo estamos logrando en tan solo 240 días hemos trabajado de manera intensa y sin descanso. En 240 días hemos vencido obstáculos y superado resistencias, en 240 días hemos generado una nueva actitud que se respira en el ambiente".



Precisó que el cambio con rumbo se traduce en el ordenamiento comercial, sin ambulantes, al observar un Centro Histórico ordenado, limpio, seguro transitable bonito porque el gobierno del pasado fue complaciente y carente de autoridad.

"El centro nos lo habían dejado completamente abandonado y sucio; hoy lo podemos disfrutar y presumir con un mayor dinamismo económico".

La recuperación del corazón de Puebla, recapituló, se traduce en la apertura de los negocios, en apoyo a los emprendedores, además de la creación de nuevas fuentes laborales.

Ante este nuevo panorama, valoró, la notoriedad de Puebla a nivel global con el arribo de un mayor número de visitantes.

"El nuevo rostro e imagen de la ciudad con camellones, parques y espacios públicos ordenados, limpios y podados para que tú y tu familia puedan disfrutar de ellos con más y mejores calles en tu colonia y juntas auxiliares, es algo que nos pidieron y estamos cumpliendo".

Precisó que las cuadrillas de la administración municipal han rehabilitado y pavimentado una calle por día, las calles y colonias están bien iluminadas.

"Estamos dando mantenimiento, cambiando, instalando nuevos puntos de luz hasta llegar a 50 mil luminarias para que todas y todos podamos transitar con seguridad estamos mejorando la calidad de vida y vamos por más".

Además valoró que entre las acciones sociales, el gobierno de la ciudad es cercano con los ciudadanos por llegar hasta la puerta de las casas de los ciudadanos con servicio medico a través de más de cuatro mil consultas a adultos mayores y a personas con discapacidad.

Gobierno a favor de las mujeres

Pero subrayó que en su gobierno se trabaja con y para las mujeres por respetarlas, además de potencializar sus talentos y capacidades para que emprendan sus propios negocios y tengan autonomía financiera.

El Ayuntamiento ya abrió siete centros financieros, el programa Contigo Mujer es parte de la columna vertebral de la administración municipal.

Priorizó que su gestión acerca los servicios y otorga capacitaciones para cuidar todas las áreas que engloban a las mujeres.

En el área de salud, indicó que también sobresalen las consultas a este fundamental grupo de la sociedad, además reinauguró el Centro de Equinoterapia con personal capacitado del DIF.

"Estamos comprometidos con acabar con las acciones en contra de las mujeres en el gobierno y con acciones en el transporte para que sea seguro y acciones de Contigo Mujer contra la violencia y la coordinación con otras instancias como el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado".

Acentuó que este es un gobierno que se ocupa de la seguridad, al responder con contundencia a las bandas criminales.

"Hemos desactivado a 77 células delictivas, hemos remitido a tres mil personas al Ministerio Público, hemos disminuido los asaltos en transporte público y hemos mejorado en la red de vigilancia".

En la batalla diaria en contra de la delincuencia, su gobierno ha graduado a 138 nuevos policías, pero va por 150 más este año.

"No descansaremos hasta tener una ciudad segura y en paz, amigas y amigos estos 240 días representan una quinta parte del gobierno que dura esta administración en donde hemos arrancado con fuerza; hemos arrancado con determinación. Y, no, no, no, nos vamos a detener".