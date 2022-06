El nuevo recorte presupuestal de 38 millones de pesos, prioriza la el ayuntamiento de Puebla reducir metas en los rubros de reforestación y construcción de nuevos parques, reveló la Tesorera, María Isabel García Ramos.

La funcionaria municipal explicó que bien cuentan con un mejor desempeño en la recaudación, son los contribuyentes de la metrópoli, en donde no llegará un espacio esencial en las finanzas municipales pero no afectará a otros programas.

Agregó que la ausencia de recursos federales deriva del Impuesto Especial al Diesel y Gasolinas (IEDG), lo cual afecta al Ayuntamiento de Puebla en participaciones y eso ya no se recibirá.

"Ahí hablamos de recortes de meta en reforestación y parques, pero se continúa trabajando en transformar a la ciudad”.

Refrendo qué las autoridades del municipio no reducirán otras metas de los programas por el presupuesto propio, y añadió que se está eficientando con el pago del predial, que finalmente se representa en obra pública.

En ese sentido, pidió a los ciudadanos pagar sus impuestos porque ya comenzó la campaña de la entrega de cartas a quienes no están al corriente en la cartera vencida.

Advirtió que si algunos contribuyentes hacen caso omiso a la invitación de ponerse al corriente con sus pagos, la administración municipal procederá a los embargos, pero aclaró que esa no es la meta ni la intención, pero son las acciones legales que proceden de la ley.

“Nosotros hacemos una invitación, y una segunda invitación, pero si no hacen caso procede a un encargo y a una multa, si esto no se cubre se continua con el proceso y se hace un embargo, no es la idea”.