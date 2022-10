El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, anunció que en el cierre de 2022 y al comienzo de 2023, Puebla se convertirá en la primera ciudad de México y América Latina en permitir los trámites a través de cualquier computadora o teléfono inteligente para aperturar negocios, recordó que el programa Crédito Contigo, beneficiará a 3 mil ciudadanos.

Durante el informe temático Impulsa Puebla, el edil poblano valoró las 25 acciones burócratas que los emprendedores o sector privado desarrollarán desde los lugares donde se encuentren.

Acompañado por los titulares de los titulares de las secretarías de Economía y Turismo, Alejandro Cañedo Priesca; Gestión y Desarrollo Urbano, José Felipe Velázquez Gutiérrez, el asesor de vivienda, Felipe Mojarro y el Industrial de Abastos, Julio César García Ángeles, insistió que con este novedoso programa, el gobierno de la ciudad erradica rála corrupción y agilizará la apertura de negocios en medio de la pandemia Covid-19.

"El gobierno de la ciudad está convencido de que tiene que facilitar las cosas a los ciudadanos para emprender sus actividades, voy a decir dos cosas muy importantes que vienen en Puebla capital; al cierre de este año y al principio del próximo todos los trámites para abrir un negocio, 25 de ellos, los más importantes los van a poder hacer desde su casa en computadora desde su negocio y no van a tener que hacer colas no van a tener que dar una mordida no van a pedir apoyo para realizar el trámite".

Eduardo Rivera señaló que agilizar el dinamismo económico interno del municipio más importante de Puebla, es uno de los compromisos más importantes del gobierno de la ciudad para cumplir con la palabra empeñada en campaña.

Por otro lado, explicó que su gestión incrementará la bolsa del programa Crédito Contigo de 25 millones a 75 millones de pesos en el 2023 para beneficiar a 3 mil emprendedores.

En ese sentido, agregó que en este 2022 ya se cumplió con la meta de entregar mil créditos con 25 millones de pesos para impulsar a los emprendedores.

Finalmente, recordó que el gobierno de la ciudad en este programa para beneficiar a los beneficiarios aportó el pago de los intereses.