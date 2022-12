Después de recordar que siempre ha existido coordinación con los tres niveles gubernamentales, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que no puede especular sobre el caso de las supuestas mantas que aparecieron en Santa María Xonacatepec y en San Andrés Cholula.

Subrayó que no tiene la información de las apariciones, pero estará atento a todo lo que se necesite.

Puntualizó que no se atrevería a especula quién instaló las mantas o de parte de quién son por no tener la información y no está en sus manos poder comunicar pormenores, ademas la Fiscalía General del Estado (FGE) es la que tiene información.

"Esa información de las mantas y vdeocámaras, lo que nos solicite el gobierno y la Fiscalía ha sido y será proporcionado”.

Acentuó que el gobierno de la ciudad mantendrá el trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno para preservar la paz y la tranquilidad de las ciudadanas y ciudadanos no solo de Puebla sino también de la zona metropolitana.