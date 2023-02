El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, lamentó y reprobó las críticas de los regidores de Morena-PT, acerca de las acciones implementadas por la actual administración.

En ese sentido, se limitó a responder que el actual Ayuntamiento de Puebla desarrolla obra pública en pro de la sociedad capitalina.

"Los trabajos de este gobierno, son distintos porque esta administración sí trabaja, además es un gobierno que se hace obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Recordó que la pasada gestión abandonó ciertos temas en la capital poblana, situación que esta administración está "corrigiendo".

"Nosotros estamos haciendo lo que ellos no hicieron. Estamos corrigiendo el rumbo de lo que ellos no hicieron y estamos haciendo lo ellos no hicieron".

Al hablar sobre ese tema, recordó que el gobierno de la ciudad esta haciendo obras de rehabilitación y de relaminación, como las obras de Avenida San Claudio de Ciudad Universitaria BUAP, bulevar del Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), además de la 5 B Sur en la 14 en la 16 en la 18 en la prolongación de la 25.

Cámaras lectoras y arcos de seguridad

En otro tema, Eduardo Rivera priorizó que la adquisición de más cámaras lectoras de placas y de arcos de seguridad se analiza el presupuesto para conocer cuántas unidades alcanzaría tener en el municipio para garantizar mayor seguridad a ciudadanos y en los accesos de Puebla.

“Estamos valorando el tema de ampliación presupuestal de ese recurso para ver para cuánto nos alcanzaría".

Fue el 26 de octubre de 2022, cuando el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García anunció que la gestión proyectaba la compra de cámaras lectoras de placas para identificar automóviles con reportes de robo y otras acciones delincuenciales y hasta siniestros.