"El gobierno de la ciudad no es omiso en la regulación de venta de alcohol y consumo irregular de bebidas espirituosas en la vía pública, tianguis y giros negros", aclaró el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera.

En ese sentido se dijo no estar de acuerdo con la llamada Ley Lepe, aprobada en comisiones del Congreso de Puebla, la cual sanciona con cárcel a funcionarios que ignoren la venta irregular de bebidas alcohólicas en la capital.

La ley, impulsada por el legislador panista Eduardo Alcántara Montiel, también incluye multas económicas a funcionarios que permitan estas acciones.

Eduardo Rivera afirmó no estar en la misma dirección que su correligionario, pues expuso que el gobierno de la ciudad sea omiso en la venta irregular de alcohol por los constantes operativos que se realizan.

"Nosotros no somos omisos, lo que he comentado, es que la cantidad de supervisores (de vía pública) que se requieren en el gobierno de la ciudad para verificar en un solo momento todos los antros, todos los tianguis, todos los mercado, todos los restaurantes para verificar el uso correcto de las licencias o no licencias respecto a que puedan vender el alcohol es prácticamente imposible respeto la opinión del diputado estaremos".

Anunció que estará al pendiente de la decisión de los 41 diputados de la LXI Legislatura en los próximos días.