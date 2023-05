Mientras el alcalde, Eduardo Rivera, aseguró que está en la presidencia municipal por los 320 mil sufragantes que le han dado su confianza a través del voto y no por mano negra del exgobernador Miguel Barbosa; la legisladora federal de la alianza PRI-PAN-PRD, Ana Teresa Aranda Orozco, reveló que el exmandatario estatal fue a buscarla a su casa en tres ocasiones, pero en todas su respuesta fue negativa.

El primer regidor, preciso, escuchó y observó atentamente la entrevista que le realizaron a quien la antecedió (Claudia Rivera) en el Palacio Municipal.

"Responderé de esta manera, persona que me antecedió en la alcaldía mencionaba que hubo mano del exgobernador Miguel Barbosa, qué hubo mano negra para que yo esté aquí trabajando por Puebla. Yo contesto de manera muy clara que no hubo mano negra pero sí tuvo mano blanca y hubo mano blanca de 320 mil votos que me llevaron a la presidencia municipal".

Subrayó que los poblanos que votaron por él fue para darle su confianza que le permiten estar trabajando y por ello, explicó que esa es la razón por la que ahora sale diariamente a las calles a entregar resultados.

Miguel Barbosa me buscó más tres veces: Ana Teresa Aranda

Aranda Orozco con una amplia sonrisa en su rostro, precisó que el exgobernador de Puebla tocó tres veces la puerta de su domicilio para invitarla a ser candidata por Morena, pero en todos los casos, salió con las manos vacías.

"Don Luis Miguel Barbosa fue a tocar a mi puerta tres veces, a mi domicilio particular, me invitó, pero pues bueno, cuando uno es una persona de convicciones le pueden ofrecer el oro y el moro, y no podría ver a mis hijos de frente a la cara".

Subrayó que nunca va a traicionar sus principios y sus convicciones porque siempre ha sido una mujer de palabra.

"Cómo le voy a dar en la torre a mi congruencia, y con todo respeto y toda educación, siempre le dije que no", apostilló.