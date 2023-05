Al refrendar el respeto a la situación jurídica en la cual se encuentra su correligionario, el diputado Eduardo Alcántara Montiel, en el caso de cumplir la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ofrecer una disculpa pública a Erika de la Vega por violencia de género, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, llamó a todos los servidores públicos a ser respetuosos de la vida de las personas.

El TEEP ordenó el miércoles 19 de este abril, la inscripción de Alcántara Montiel en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, durante tres años por violencia en contra de De la Vega.

Ante esa perspectiva, el 26 de abril previo, la Sala Superior del TEPJF, desechó el recurso de impugnación presentado por Eduardo Alcántara Montiel contra la sanción impuesta por el TEEP.

Rivera Pérez, el viernes previo, priorizó que la situación de su Alcántara Montiel es exclusivamente legal.

Este martes 16 de mayo, Rivera Pérez acentuó que Eduardo Alcántara, el legislador panista está cumpliendo a la sentencia del TEPJF.

"Hay que decirlo está obligado a pronunciarse en ese sentido, lo lo único que diría es que respeto la situación jurídica".

Pero refrendó que en su opinión cualquier tipo de violencia en el ámbito del servicio público o en el ámbito de la política hacia cualquier mujer, todos los hombres que están integrados a cualquier instancia gubernamental, son los primeros que tienen que dar el ejemplo.

"Insisto, no me quiero meter en una situación particular y personal, solo hacer ese pronunciamiento general a quienes estamos en el servicio público de ser los primeros en respetar".

Dijo que espera que ese tipo de situaciones que hoy el tribunal ha indicado de dar una disculpa pública sea una muestra para que este tipo de cuestiones no vuelvan a suceder en Acción Nacional sino en cualquier ámbito de la vida política pública de México, ya sea el gobierno municipal, el gobierno estatal o el gobierno de la Federación.