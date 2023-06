El alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que no hubo ninguna balacera a las afueras del bachillerato general oficial Gabino Barreda, de Puebla capital.

Preciso que fue un conflicto estudiantil entre adolescentes, pero el gobierno de la ciudad está en contacto con la directora de la institución para estar al pendiente del caso.

"Les pedimos también a los padres de familia y a los adolescentes que también están al tanto de una convivencia sana".

Insistió que fue un problema estrictamente entre dos jóvenes mujeres estudiantes del bachillerato Gabino Barrera.

"Nada más estamos coordinados con la directora y coordinados con el estado y cualquier otro tema de seguridad".

Recordó que los temas de seguridad trabaja de forma combinada con el gobierno del estado y el gobierno Federal, además de la guardia nacional y Ejército Mexicano.

"No,no es cierto, no hubo ninguna balacera, pero en ese sentido fue un conflicto estudiantil particular entre adolescentes y no hubo ninguna balacera".