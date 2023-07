El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera, advirtió que no es negociable la instalación de ambulantes en las calles del Centro Histórico, por lo que recalcó que se mantendrá el reordenamiento comercial.

El edil poblano explicó que durante los últimos días el tema ha sido un poco complicado por las obras de rehabilitación de la 10 a la 18 Poniente-Oriente, las que impiden realizar los operativos.

"Ha sido un poco complicado hacer los operativos por las obras que estamos haciendo de 7 kilómetros en las avenidas posteriores, pero como lo he dicho en otras ocasiones. No hay marcha atrás, no es un tema a negociar".

En las últimas semanas se ha notado la presencia de vendedores informales en la 2 y 4 Poniente entre la 5 de Mayo y 3 Norte, además de las calles en proceso de reestructuración total.

Eduardo Rivera priorizó que en el asunto de los ambulantes en el Centro Histórico es un trabajo permanente de la Secretaría de Gobernación a través de Vía Pública, tiene que estar trabajando para evitar la instalación en esas calles.

Acentuó que a veces, y en ocasiones, se tiene el efecto de los famosos ambulantes toreros que andan reubicándose en diferentes calles también del corazón de Puebla, pero explicó que el gobierno de la ciudad no va a ceder.

"Seguimos con nuestros operativos, es la indicación que tiene la secretaría de gobernación, y se tiene que cumplir el pie de la letra".

Recordó que el ayuntamiento de Puebla recibió una ciudad desordenada en unas condiciones deplorables, que con el trabajo ha logrado cambiar y fue confirmado con la reactivación económica que se está teniendo en la metrópoli.

"El reordenamiento que ha logrado de Puebla ha logrado atraer más turistas nacionales y globales, pero también el trabajo se nota en la seguridad. Es un gran gusto ver esta reactivación económica que el centro histórico ha tenido, y vamos a continuar por supuesto en esta ruta", finalizó.