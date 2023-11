La Ley de Ingresos que perfila el gobierno de la ciudad para el año fiscal 2024, será de alrededor de seis mil millones de pesos, advirtió, el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, además negó que vaya a surgir un subejercicio por mil 400 millones de pesos para el cierre de este 2023.

Pero, tampoco descartó que el presupuesto que hasta el momento contempla la Tesorería municipal, superé los seis mil millones de pesos para realizar diversos programas municipales durante los 12 meses del siguiente año.

Subrayó que la comisión de Patrimonio y Hacienda, deberá sesionar por lo menos este viernes, para que después, se realice el Cabildo para aprobar la propuesta que envíen los regidores.

Luego de firmar el convenio de retiro de cableado con Canieti y Anatel, recordó que tiene hasta el día 15 próximo para enviar, la propuesta de la Ley de Ingresos y Egresos del Ayuntamiento.

Sobre el supuesto subejercicio de sugestión puntualizó que no hay nada de ese tipo de acciones negativas presupuestales porque lo único que sí existen son una serie de obras de tránsito se tienen que concluir en este cierre de año.

Ante los señalamientos de los regidores de oposición acentuó que no lo van a amedrentar ni tampoco a desconcentrar

"Solamente les reiteraría a aquellos que critican la función del gobierno en la ciudad, que nosotros esta fecha, el día de hoy, hemos ejercido dos mil millones de pesos en obra pública de construcción, de nuevas calles, nuevos parques, nuevas comisarías".

Valoró que los dos mil millones de pesos ejercidos en este primer par de años de su gestión es la misma cantidad de lo que ejerció la administración modernista en tres años de gobierno.

"Quién es más eficiente, quién ha hecho más, quién conserva el mejor rumbo para la ciudad, pues la ciudadanía tendrá la opinión".

Además dijo que esas críticas, son porque conoce que se acercan los tiempos electorales, y todos los protagonistas intentarán descalificar a su administración.

"Sé que también vienen los tiempos políticos, ahora todo es responsabilidad del Ayuntamiento de Eduardo Rivera, y no me van a amedrentar ni tampoco me van a desconcentrar vamos a seguir trabajando, como se viene realizando desde el primer día".