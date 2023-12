El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera, aseguró que elegirá a su mejor sustituto entre su gabinete y regidores cuando pida licencia para contender por la gubernatura en 2024.

En ese sentido, el edil poblano llamó a los poblanos tener tranquilidad para que "no cunda el pánico" y sigan serenos, pues afirmó que elegirá al mejor perfil.

Eduardo Rivera recalcó que tiene un gran equipo de trabajo y este realizará un mejor trabajo rumbo al 2 de junio de 2024.

Reveló que ya charló con su equipo de regidores, gabinete y con el Gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez para preservar y superar las metas alcanzadas en los primeros dos años al frente del ayuntamiento de Puebla.

“A mi me toca encabezar este gran equipo de trabajo, hay un gran equipo, no lo he hecho solo, hay trabajo por el gerente; quédense tranquilos de que quien asuma el cargo porque tiene también respaldo, para seguir trabajando de manera adecuada, que lo hará mejor y con mejores resultados”.

Finalmente, reiteró que espera la publicación de la convocatoria del Frente Amplio por México para acreditarse como candidato y se comprometió a revelar su separación del cargo ante los medios de comunicación.