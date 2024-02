El alcalde Adán Domínguez Sánchez, defendió a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, al asegurar que los diputados no tienen facultades para llamarla a comparecer.

Nuevamente diputados pidieron la comparecencia de la encargada de la seguridad en territorio municipal, pero, acentuó que únicamente quieren sacar raja política.

Acentuó que esos diputados, únicamente buscan captar las cámaras de los medios de comunicación para llamar la atención de la comunidad.

Priorizó que la administración municipal, mantendrá el trabajo puntual para disminuir los índices de inseguridad para mejorar la paz y tranquilidad de las y los capitalinos.

“(La petición) no me merece ningún comentario, ya lo hemos dicho varias veces, es nada más querer llamar la atención, es nada más querer sacar raja política, el Congreso del Estado, no tiene facultad para mandar a comparecer a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y es todo lo que tendré que decir”.

Los legisladores en más de tres ocasiones, han solicitado la presencia de María del Consuelo Cruz para que informe, cómo desarrolla sus estrategias de seguridad para proteger a la población del principal municipio de Puebla.

Fue el tres de noviembre de 2023, cuando el diputado petista, Antonio López Ruiz, reveló que envió a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), la petición formal para mandar a llamar Cruz Galindo y los coordinadores de las bancadas definirían la fecha y el horario.

En esa ocasión, dijo que como diputados tienen la facultad de llamar a ciertos funcionarios para dar cuenta de su trabajo, esa vez recordó que los legisladores lo hicieron con la secretaria de Finanzas, con la titular de la Auditoría Estatal y en esa ocasión al ser materia de seguridad como un proceso de altura porque no se puede seguir normalizando la inseguridad en la metrópoli.