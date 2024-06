El responsable de Protección Civil del ayuntamiento de Puebla, Gilberto González Labastida, dijo que hasta el momento no se han evacuado a vecinos de los vasos reguladores de Puente Negro que aumentó su nivel un 90%, derivado de las lluvias fuertes; y el de El Santuario, que incrementó su cause un 85%.

Además, el alcalde Adán Domínguez pidió en X a las y a los vecinos que habitan alrededor de estas áreas, estar alertas a las indicaciones de las autoridades municipales.

"Protección Civil Municipal, se encuentra en la zona exhortando a los vecinos a tomar precauciones para disminuir los riesgos".

Ante ese panorama, el director de PC del ayuntamiento insistió que no se han evacuado a familias de las inmediaciones de Puente Negro ni de El Santuario.

Subrayó que sí hubo un momento crítico de seis minutos en el que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un corte de circulación para prevenir cualquier incidente, mientras elementos de Protección Civil y Naranjitas de Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) realizaban labores.

"Seguimos en monitoreo constante, se reabrió, no ha habido evacuación de gente, no tenemos ninguna llamada de solicitud de daños en las casas, incluso en el vaso regular El Santuario en sus niveles más bajos, es a donde se empezaba a incrementar los niveles del agua, no hemos tenido afectaciones en las casas".

Recordó que los nueve postes inteligentes ubicados en zonas medulares del municipio poblano, han funcionado perfectamente, avisando previamente de momentos relevantes para evitar cualquier incidente.

"Los postes inteligentes que marcan los niveles de agua, cuando nosotros llegamos a los vasos los regaleros marcaban un 60 por ciento, se emite la alerta amarilla en ese sentido los colonos lo escucharon perfectamente bien y cuando este vaso regulador (Puente Negro) llegó casi a un 85 por ciento, casi un 90 por ciento y se activó una alerta roja".

González Labastida, nuevamente, aclaró que no se ha hecho ninguna evacuación de la zona, ni de las personas ni de las casas, "como ustedes pueden ver no hay en este momento personas que esten afectadas en este momento".

Insistió que el personal de la dependencia realizó trabajo de proximidad con los vecinos y con las áreas naturales para estar atentos de todo lo que puede ocurrir con las lluvias que aunque son intermitentes cuando llueve si es fuerte como se nota en el grosor de las gotas.

Pero personas que habitan en la colonia La Isla reportaron que el acceso está en mal estado, lo que ha provocado algunos autos varados por el lodo acumulado.

La aclaración de González Labastida se suscitó por qué la dirección de Protección Civil estatal en un primer comunicado en su cuenta de X indicó que estaban evacuando a familias de los alrededores de Puente Negro; posteriormente, posteó un mensaje más en donde indicó que no se había presentado ninguna evacuación de familias en esa área.