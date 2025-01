Familiares de Génesis, reiteraron que no permitirán un uso político o mediático del caso, reprobando una marcha que se haría en nombre de la menor localizada sin vida en el municipio de Cuautlancingo.

En un comunicado, Karina Velázquez Varela, tía de la menor, agradeció las muestras de solidaridad y empatía hacia “esta situación tan difícil que vivimos”. Sin embargo, reiteró que la familia se encuentra en un momento de “unión y luto” por lo que pide a la sociedad en general, medios de comunicación, organizaciones, asociaciones, y grupos civiles, su comprensión “para respetar este proceso de duelo y de intimidad familiar”.

Al respecto, se desmarcaron de la convocatoria realizada por activistas para una marcha en nombre de Génesis, que estaba planeada para este lunes 20 de enero a las 11:00 horas y que tendría como destino la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

“Nosotros estamos pasando por un proceso de pena y dolor”, señaló Velázquez Varela, confirmando que ningún integrante de su familia está involucrado en esta iniciativa.

“Lamentamos estas voces que desatinadamente han organizado estas manifestaciones de "apoyo", pues no son propiciadas por ningún integrante de nuestra familia, queremos que quede claro que NO tenemos injerencia ni pedimos llevar a cabo nada de este tipo de acciones, nos deslindamos de dichos movimientos”, mencionó. “Como familia NO permitiremos el uso político o mediático de esta lamentable situación”.

Asimismo, agradeció a las autoridades su disposición para el esclarecimiento del caso, con quienes se han mantenido en constante comunicación, solicitando su compromiso de agotar todos los recursos necesarios para lograr el esclarecimiento de este hecho delictivo y garantizar que se haga justicia, pidiendo cadena perpetua para el o los culpables.

“Confiamos en que se tomarán las acciones necesarias para encontrar al responsable lo más pronto posible; así mismo solicitamos nos ayuden a investigar y sancionar a quienes están o estén haciendo uso indebido de la imagen de nuestra pequeña”.

Tras la publicación de este comunicado, activistas cancelaron la protesta “en apoyo a los padres de Génesis”, la cual partiría desde el bulevar 5 de Mayo y 10 Oriente.

La FGE también informó que no se emitirían más comunicados sobre el caso a petición de la familia, "por respeto a su dolor".