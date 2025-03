Después de la revelación del presidente de la comisión de Seguridad de la LXII Legislatura Andrés Villegas Mendoza, sobre el incremento indiscriminado de negocios de micheladas durante el trienio del panista Eduardo Rivera Pérez, el alcalde José Chedraui Budib advirtió la clausura de esas unidades de negocio por ser irregulares.

Además, reveló que en esos negocios de micheladas venden alcohol adulterado en perjuicio de los consumidores de buena fe.

Subrayó que el diputado morenista sí tiene razón, al precisar que los negocios de micheladas se abrieron de forma descontrolada en el periodo del panista Rivera Pérez.

Pero, aclaró que estos negocios clandestinos que operan al margen de la legalidad y de la ley dañan también al empresario formal que paga impuestos y salarios.

Recordó que esas unidades económicas son un punto de inseguridad, además de ser parte de la competencia desleal con los locales establecidos, que, además, cuentan con las medidas de seguridad solicita por la autoridad.

"Esos negocios proliferaron sin permiso, les dieron autorización sin permiso".

El lunes por la madrugada, sujetos armados asesinaron a dos personas, tres más resultaron lesionadas, en el bar MuñeMiches de Bosques de San Sebastián.

Indicó que desarrollan una estrategia con el gobierno estatal para cerrar todos lo que incumplen la norma y no tienen permisos.

"Con el vicealmirante, Francisco Sánchez y el coronel, Félix Pallares, se van cerrar todos los negocios, no podemos perjudicar a los que tienen sus papeles en regla".

Anunció que ahora irán en contra de los dueños de esos establecimientos regulares para evitar esa mala práctica.

Ejemplificó que la víspera en San Baltazar Campeche a donde realizó el martes ciudadano, una señora le indicó que la colonia a donde vive tiene una cancha de fútbol muy bonita, pero después de las dos de la tarde se convierte en un gran bar.



"No pueden vender alcohol, la verdad, y no estoy en contra de que se tomen cervezas. No pasa nada, la cosa es que se debe de cuidar que no haya menores de edad y no pueden vender alcohol en las canchas o en cualquier lugar".