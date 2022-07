El mercado de transferencias sigue vigente a nivel mundial y La Franja buscará aprovechar el momento para traer a sus filas al delantero estadounidense Jozy Altidore, quien defiende los colores del New England Revolution de la MLS.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el especialista en materia de fichajes a nivel mundial, el cuadro poblano y el norteamericano habrían llegado a un acuerdo para el préstamo del jugador por lo que resta de 2022.

New England Revolution striker Jozy Altidore is headed to Liga MX side Puebla. Deal at final stages, set to be completed. 🇺🇸🇲🇽 #transfers



U.S. international agreed to terms on a loan deal Wednesday with the Mexican club that will expire Dec. 31 of this year. #MLS pic.twitter.com/O9R7JoAX9v