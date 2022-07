La National Basquetball Association (NBA) dio a conocer la pérdida de uno de sus grandes íconos, el legendario pivote de los Boston Celtics, Bill Russell, a los 88 años de edad.

Bill Russell es único en la NBA, pues ostenta el récord de más anillos con 11 títulos de liga, los cuales consiguió como jugador y luego como entrenador del equipo de sus amores, los Boston Celtics entre los años 60 y 70.

La noticia del fallecimiento de Bill Russell se dio a conocer este 31 de julio a través de sus redes sociales, mediante un comunicado emitido por la familia del legendario pivote número 6 de los Celtics; en dicho texto también se informó la muerte de su esposa, Jeannine.

Tras darse a conocer la muerte del jugador más laureado de la NBA, los equipos de baloncesto emitieron sus condelencias y publicaron mensajes recordando el legado de Bill Russell, el cual trascendió las duelas.

Bill Russell, an 11x NBA champion and the cornerstone of the @celtics dynasty, was an uncanny shot blocker who revolutionized NBA defensive concepts.#NBABDAY #BHM pic.twitter.com/HeL4AawEyZ