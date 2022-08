Tras casi 24 meses de vivir en medio de turbulencias ajenas al emparrillado, los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se declararon listos para dar lo mejor de sí en esta temporada 2022 en los 14 Grandes de la ONEFA.

En la presentación oficial del roster de la Tribu Verde, el equipo de la UDLAP se comprometió a trabajar como un gran equipo, bajo un solo latido, ser imparables y apelar a su historia conquistadora de trofeos.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, María del Carmen Palafox, aseguró que en esta temporada, la Tribu Verde disputará cuatro juegos como local en el Templo del Dolor y se dijo confiada de que habrá buenos resultados en esta nueva campaña.

“Nuestro equipo está listo para enfrentar un calendario muy atractivo con grandes equipos, en el cual estaremos jugando ocho jornadas, cuatro de ellas como visitantes y cuatro como locales en nuestro emblemático Templo del Dolor, tengo plena confianza en que se demostrará todo ese trabajo que hay detrás”.

Por su parte, Robert J. Peay, nuevo entrenador en jefe de los Aztecas UDLAP, se dijo listo y emocionado de que arranque la nueva temporada, pues afirmó que tiene la oportunidad de renovar la filosofía, modo de entrenamiento, la estrategia de juego y más.

“No tengo palabras para describir el apoyo de ustedes y la confianza que les tengo para ser los mejores”.

Tras la presentación, se llevó a cabo la fotografía oficial con los más de 65 jóvenes que vestirán el jersey verde-naranja, entre los que se encuentran: estudiantes becados al 100% para cursar una licenciatura o una maestría en la UDLAP, aspirantes a formar parte del equipo en un futuro próximo y 15 jugadores novatos atraídos por el sistema de reclutamiento integral del programa deportivo.

Esta es la poderosa defensiva verde que enfrentará 8 diferentes rivales a lo largo del calendario de la temporada regular 2022. #WinTheMomemt pic.twitter.com/U75tG045xj — Aztecas UDLAP (@aztecasudlap) August 18, 2022

Uno de los capitanes, Ramiro Moreno, aseguró que los Aztecas UDLAP están listos para ser competitivos, ser un rival incómodo y luchar por el campeonato en esta temporada.

“La expectativa que tenemos es seguir luchando por el campeonato y este año no se va a perder, somos un rival que no va a ser fácil vencer y no vamos a darnos por vencidos ante nada”.

Después de casi dos años de espera, entre la pandemia de coronavirus que suspendió la campaña 2021 y la ausencia de la Tribu Verde en 2021 por el conflicto legal de la universidad, el próximo 10 de septiembre de 2022, la Tribu Verde arrancará su aventura en la ONEFA.

El debut de los Aztecas UDLAP será ante el siempre poderoso equipo de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el Templo del Dolor en punto de las 13:00 horas.

Calendario de los Aztecas UDLAP para la temporada 2022

Fechas de Postemporada