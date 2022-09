Tras confirmarse el fallecimiento de la Reina Isabel II, la sociedad británica ha vivido momentos difíciles, motivo por el que el futbol de Reino Unido optó por suspender sus actividades durante este fin de semana con motivo al duelo por la partida de la monarca.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke