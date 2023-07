Luego de tener un breve descanso, la actividad de la Nascar México Series llega al punto medio de Temporada 2023 con el desarrollo de la sexta fecha en el calendario, siendo Puebla el siguiente destino del deporte automotor.

¡La velocidad y adrenalina de #NASCAR México Series llega a #Puebla! 🏎️🏁



🔥 Fecha 6 - Temporada 2023

📆 8 y 9 de julio

📍 Autódromo Miguel E. Abed pic.twitter.com/8rWTzaSBhe — SECTUR México (@SECTUR_mx) June 29, 2023

Este fin de semana, la entidad albergara el Gran Premio Red Cola en el Autódromo Miguel E. Abed, del municipio de Amozoc, sede reconocida por su estructura ovalada y considerada desafiante entre los pilotos de la Nascar México.

Uno de sus destacados conductores, Jake Cosío, piloto del auto #51 de Chevron Havoline / Senix Tools / Ana Seguros / Bomberg / DOW se dijo listo para lo que sera una fecha emocionante en tierras poblanas.

Luego de tener un muy buen arranque de temporada, el capitalino se dijo concentrado en tener un resultado positivio que lo acerque entre los punteros de la clasificación general del campeonato.



“Personalmente me siento bastante bien, motivado para cerrar la mitad de temporada. Sin duda el auto está en las mejores condiciones para pelear por la victoria, es una pista que le va muy bien al Sidral Aga Racing Team".

Jake Cosío tiene un especial afecto por Puebla, pues en esta sede consiguió su primer triunfo en Nascar México, hecho que lo motiva a buscar repetir la historia este fin de semana.

"Personalmente me gusta mucho, ahí gané mi primera carrera en Nascar, me trae muy buenos recuerdos."

El piloto #51 del Chevron Havoline Racing Team se encuentra ubicado en zona de playoffs como el segundo comodín, por lo que busca acercarse a los cuatro primeros de la tabla para clasificar de manera directa a la final.



“Para la segunda parte de la temporada mi objetivo es llegar a la fecha 10 dentro de los cuatro primeros, de lo contrario ser ese comodín para meternos dentro de los 6 mejores del campeonato y pelear para la final. Ese es el sueño, es nuestro objetivo y no hay más que buscar los puntos”.

Por lo anterior, el piloto mexicano recalcó la trascendencia de tener un resultado positivo este 9 de julio buscando luchar por el campeonato.



“Me gustaría cerrar la primera parte de la temporada con un buen resultado, buscar la victoria es el objetivo pero un podio es un resultado bastante favorable. Es un circuito donde los coches son bastantes parejos, tenemos muy buen ritmo, hemos ganado tres de cinco carreras en el equipo, eso habla que tenemos un buen balance”.

El piloto capitalino señaló que enfocará todos sus esfuerzos en situarse junto a los líderes en los primeros giros de competencia, evitando cualquier incidente.

“Lo más difícil es salirnos de los contactos en la primera parte de la competencia, nuestra carrera empieza en el segundo tramo, pero hay que mantenernos ubicados en los cinco primeros lugares, ya que es muy probable que podamos meternos al podio o ganar la carrera en la parte final”.

Tras cinco carreras disputadas, Jake Cosío agradeció el apoyo por parte del equipo, pues destacó que eso ha sido fundamental en la obtención de resultados.



“El balance de las primeras cinco carreras es muy bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, me he acomodado muy bien con ellos, con mi ingeniero y con los mecánicos. Fue un cambio bastante radical en general pero me siento bastante cobijado por todo el equipo, me siento bastante bien y espero sea el primero de muchos años juntos”.



Finalmente, Jake Cosió agradeció el apoyo recibido por parte de los fans poblanos y de sus patrocinadores, motivo por el que los invitó a vivir la emoción de la carrera de NASCAR México.



“A la afición poblana muchas gracias por todo, tengo muchos seguidores de allá que siempre me apoyan mucho. Muchas gracias a Chevron Havoline / Senix Tools / Ana Seguros / DOW por el apoyo y en especial a Bomberg Relojes que se suma a este proyecto”.

Este 8 y 9 de julio, el Autódromo Miguel E. Abed vivira toda la emoción de la Nascar México Series con dos fechas llenas de adrenalina cortesía del deporte automotor.

El Gobierno de Puebla informó que el evento deportivo permitirá la llegada de más de 20 mil visitantes, quienes dejarán una demarra económica de 17 millones de pesos.