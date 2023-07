A unos días de que Puebla viva toda la emoción del automovolismo en el fin de semana de la Nascar México Series, algunos pilotos comparten sus sensaciones previo a las carreras que se llevaran a cabo en el siempre veloz Autódromo Miguel E. Abed.

En entrevista con Intolerancia Diario, Koke de la Parra, quien esta haciendo su debut en la categoría Challenge, reveló sus primeras impresiones en lo que sera un evento lleno de adrenalina y a su consideración, una carrera desafiante.

Puebla, un lugar especial

El piloto del auto #29 MetaXchange, se dijo emocionado por llegar a Puebla y al Autódromo Miguel E. Abed, el cual dijo, le tiene un cariño especial por ser uno de los sitios donde mas triunfos ha tenido a lo largo de su trayectoria en diversas categorías.

"Estoy listo, me siento muy feliz de llegar a uno de los mejores circuitos de México, a una de las ciudades con mejor público, Puebla es una zona que siempre nos recibe de forma increíble, su cercanía con la CDMX nos permite tener grandes entradas en los días de carrera y eso siempre es emocionante".

En ese sentido, Koke de la Parra consideró que Puebla es una gran sede para llevar a cabo el automovilismo profesional gracias a su estupendo clima, la respuesta de su público y una estructura especial que se sale de lo convencional en la Nascar México Series.

"He visitado Puebla en varias ocasiones, aca he ganado diversas carreras en varias categorías desde Go Karts y ahora en Nascar México haciendo mi debut en Challenge, busco seguir con la inercia".

Dentro de las cosas que destacó del autódromo en Amozoc, fue su constante mantenimiento, el cual permite que la carrera pueda desarrollarse con cierto control y expuso que la forma en la que esta hecha la pista, genera una mayor concentración, pues no es el típico óvalo de otros circuitos.

"Por la forma que tiene el autódormo, este genera una sensación desafiante, pues no es el óvalo habitual, y eso te genera una mayor concentración en las vueltas".

El piloto #29, resaltó que el clima poblano sera favorecedor para la carrera del domingo, pues explicó que las corrientes de aire permitiran un mayor control y una sensación fresca entre piloto y automóvil.

Clima, vehículo, equipo y concentración, claves en una carrera

Al mencionar sobre factores externos que pueden generar complicaciones como el clima, Koke de la Parra destacó que la sensación térmica del vehículo puede ser aún mas alta que la exterior y puso el ejemplo lo sucedido en Chihuahua, donde la carrera nocturna terminó al día siguiente, y lo de Aguascalientes de hace un par de semanas en plena ola de calor.

"En la última carrera, en Aguascalientes, llegamos a tener una sensación de 45 grados en el exterior y dentro del auto, fue una térmica de 50-55 grados; eso te genera deshidratación y puede marcar pauta en la estrategia".

Pese al desafiante clima, Koke de la Parra sacó buenos dividendos, quedando en segundo lugar de Challenge y tercero en la tabla general, hecho que lo motiva a venir a Puebla con toda la intención de sacar un buen resultado.

En ese sentido, Koke de la Parra destacó su relación con su equipo MetaXchange, y su dueño Hugo Oliveira, a quienes agradeció su respaldo y apoyo en su debut en esta categoría de la Nascar México Series.

"La verdad es que tengo un equipo increíble, estoy muy agradecido con todo el grupo, con el dueño, con todos los que estan conmigo, porque he tenido un muy buen debut, los resultados en mis primeras cinco carreras son buenos y no lo habría logrado sin ellos".

Apunta al triunfo en Puebla con debut de ensueño

Koke de la Parra añadió que en su temporada debut en la categoría Challenge, tiene las metas muy claras, entre ellas, el de este fin de semana en Puebla que es ganar la carrera.

En ese orden de ideas, destacó que el hambre del triunfo y no aflojar ningún instante en Amozoc, seran dos puntos fundamentales para que eso sea posible.

"Desde el inicio de la temporada hemos trabajado con todo, he tenido un debut de ensueño, no hemos aflojado, siempre tengo hambre de triunfar, de ganar y bueno, con el equipo que tengo, siempre es posible buscar la victoria".

Por otro lado, consideró que el circuito de Puebla tiene características que lo hacen una sede especial y desafiante, hechos que lo motivan a dejarlo todo este 8 y 9 de julio.

"El autódromo es muy bueno, es un circuito interesante, tiene un concreto increíble, le dan un mantenimiento impecable, el clima es ideal; la verdad es que sera una carrera desafiante".

Finalmente, el piloto capitalino invitó a toda la afición poblana a seguirlo en sus redes sociales y hacerse presente en los dos días de carrera en el autódromo de Amozoc.

"Quiero mandar un saludo a los lectores de Intolerancia Diario e invitarlos a la Nascar México este fin de semana para que me sigan, el auto número 29; son una afición increíble".