Domingo de magia con sabor mexicano en la Fórmula 1, pues el piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez logró sumar un nuevo podio a su carrera en la máxima categoría del automovilismo al quedar tercero en el Gran Premio de Hungría.

Luego de tener un fin de semana más que complicado con las pruebas 1 y 2, donde incluso quedó en el sitio 18 de la parrilla, el mexicano mandó un mensaje claro sobre sus capacidad con el RB19 y desde el sábado demostró que cerraría con todo el circuito de Hungría al clasificarse noveno para el Gran Premio.

El arranque de la carrera en Hungría fue el esperado, una docena de autos buscaban luchar por el podio ante un Max Verstappen que anda imparable, pero que poco a poco se fueron alejando y enfocando sus esfuerzos por un sitio en el podio; ahí es cuando Sergio "Checo" Pérez dio la campanada, pues arrancó en el noveno sitio y se desplegó hasta la tercera posición.

Durante las 70 vueltas del circuito en el oeste europeo, el tapatío no dejó de luchar por escalar posiciones, teniendo algunos rivales como Carlos Sainz que le hicieron ver su suerte, pero con todo y eso, fue sacando largadas que lo acercaron a sus objetivos.

Red Bull Racing le tendió la mano en los momentos cumbres y con una estrategia muy definida con el manejo de los neumáticos le permitió seguir aprovechando los espacios de tiempo que dejaban los rivales para seguir subiendo en la clasificación.

Un momento cumbre del GP de Hungría fue en el ocaso de la carrera cuando el máximo ganador de la Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton tuvo que entrar a pits para cambiar sus llantas, hecho que fue muy bien aprovechado por el mexicano, quien lo terminó rebasando, ganándole un par de segundos, los cuales marcaron la diferencia en quedarse el podio.

Luego de 70 vueltas emocionantes, el piloto mexicano se quedó con el tercer sitio del GP de Hungría, firmando así su podio número 32 y el séptimo de la Temporada 2023.

Sergio "Checo" Pérez volvió a dar clases de cómo superar rivales y quedarse con un podio, hecho que ya repitió esta misma temporada con el GP de Austria y cuya situación fue mucho más compleja.

Very happy with today’s comeback from P9 to P3! It feels good to be back on the podium. Fantastic job from the team with flawless pit stops and a new historic team record with 12 wins in a row! Hungry for more 🔥



