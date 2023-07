Domingo de magia en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez volvió a mantenerse en lo alto del automovilismo consiguiendo el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica.

El tapatío, de la escudería Red Bull Racing sumó un nuevo 1-2 junto con el neerlandés Max Verstappen, quien para sorpresa de nadie, se quedó con lo más alto del podio.

