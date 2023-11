Se terminó la etapa de Javier "Chicharito" Hernandez en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS). El delantero de 35 años de edad confirmó la noticia en sus redes sociales y posteriormente el máximo ganador del futbol norteamericano le agradeció su esfuerzo en sus cuatro temporadas.

