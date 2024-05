Ubicado en el Barrio de Santa Anita, a unos 15 minutos del Centro Histórico de Puebla capital se ubica el GYM Badillo, un sitio que se ve pequeño en tamaño pero rico en historia, la cual se ha forjado con base a esfuerzo, lucha y dedicación.

Bajo el lema “El boxeo es mi vida”, este sitio va más allá de un simple lugar para ejercitarse, pues existe una comunidad forjada con la disciplina y el respeto cuya sinergia ha dejado grandes dividendos para el barrio.

Alfredo Badillo Coyotzi, exboxeador profesional oriundo del Barrio de Santa Anita y fundador del gimnasio de boxeo, platicó acerca de su carrera como pugilista profesional y también sobre su gimnasio, el cual se ha convertido en un semillero de campeones.

Los inicios

En sus primeras líneas, el ahora entrenador recordó el inicio de una historia que ha forjado con tantos años de esfuerzo y que comparte con el barrio de sus orígenes.

“Yo empecé en el boxeo justamente en una fiesta del Barrio de Santa Anita, cuando hicieron una función de box y me agradó mucho. Ahí me entraron las ganas de querer y aprender a practicar boxeo”.

En ese sentido, platicó sus primeras experiencias en el ring y la manera en la que eligió el boxeo no como un deporte, sino como un estilo de vida.

“Me inscribieron en un gimnasio que estaba en el barrio de “Los Pitufos” en la 22 Poniente y la 5 Norte, el famoso Club Jaleba de “Chory” Lezama, ahí fueron mis inicios en el boxeo, a los 13 años. En mi debut en el boxeo, mi entrenador me subió al ring y yo sin saber nada, pero así fue porque me dijo ¿Quieres aprender?, muéstrame lo que tienes. Ese día si me pusieron una guamiza de aquellas (risas) y eso me hizo aferrarme a aprender”.

Por otro lado, explicó que en cuestión de meses pasó de ser un muchacho más en un gimnasio a “entrarle” de lleno al plano de los puños con los torneos locales.

“Luego de unos meses de entrenamiento, el que fue mi entrenador me inscribió al torneo “Guantes de Oro” y yo menor de edad falsifique una carta de permiso, pues mis papás no sabían nada. Mi primera pelea la gané, pero me quebraron la nariz, recuerdo que mi entrenador me la compuso en ese momento. Tanto fue mi coraje y mis deseos de ganar que se me dieron las cosas hasta donde fui campeón, a los 14 años, en diciembre de 1987”.

Vida y retiro

Fiel a su estilo humilde y con carisma, Alfredo Badillo contó parte de su extensa carrera dentro de los encordados con 18 años dentro del pugilismo profesional con un récord de 135 peleas y sólo cinco derrotas.

“En mi extensa carrera tuve 135 peleas y de esas sólo perdí 5. Me fue bien, yo era de entrenamientos fuertes, me cuidaba, porque hasta la fecha amo el boxeo”.

Por otro lado, añadió que luego de terminar su trayectoria, tuvo que alejarse del boxeo por temas económicos, pues recordó que en esos años no se pagaba como ahora.

“Luego de mi retiro, pues como todos, la economía estaba difícil y trabajé porque no había apoyos y dejé un rato este bonito deporte, porque estaba complicado”.

Surgimiento de GYM Badillo

Justo al mencionar que estaba lejos de los encordados, recordó el momento en el que la vida le dio una segunda oportunidad para hacer sonar la campana en su Barrio de Santa Anita.

“Mi regreso fue curioso porque todo comenzó por unos muchachos que me pidieron que los entrenara y en una de las fiestas de Santa Anita decidió hacer funciones de box y hacerme cargo de la festividad”.

Tras 18 años de arduo trabajo donde incluso sufrieron con la pandemia de coronavirus, este sitio se ha convertido en todo un punto de referencia en el barrio, pues más allá del tema deportivo, existe unión y respeto que ha cosechado jóvenes campeones.

“El GYM Badillo surgió un 1 de mayo por los chicos del barrio que quisieron aprender a boxear, de esa historia hace 18 años seguimos vigentes. Desde entonces es un sitio reconocido, somos un equipo competitivo, nuestros chavos tienen nivel en los torneos, hemos sido campeones en “Guantes de Oro” y “Torneo de los Barrios”, afirmó.

“La pandemia nos afectó a todos, aca no fue la excepción, el gimnasio estuvo cerrado casi 10 meses, otros gyms no tuvieron la misma suerte desafortunadamente, pero bueno, GYM Badillo se sobrepuso a soportar las caídas y los golpes”.

A la par de ser el dueño del gimnasio de boxeo más respetado de Puebla capital, añadió que ha logrado ganar respeto a nivel internacional con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ser parte de boxeadores que pelean en varias partes del mundo.

“Mi trayectoria también ha sido en el ámbito profesional, he viajado con peleadores profesionales a sitios como Escocia, Canadá, Colombia. Tanto yo como mi gimnasio tienen una historia y la verdad es que este es un museo muy especial. He tenido la oportunidad de junto a “Nacho” Beristain, hemos vendado juntos, me tocó estar con Antonio Margarito, coincidir con Mike Tyson, con “Barbie” Juárez, con Juan Manuel Marquez. Uno de los más fuertes que incluso estuvo acá en el gym fue Rafa García, el cutman de Floyd Mayweather”, reveló.

En ese sentido, al hacer una ligera remembranza en su oficina que es un auténtico museo viviente de boxeo, se dijo contento por lo que ha conseguido.

“Es bonito recordarlo, porque alguna vez soñé estar con grandes figuras del boxeo. Hablar con Julio César Chavez, que me trate como un hermano, la verdad es que es muy satisfactorio”.

Confianza en nueva generación

En el caso de “sus muchachos”, Alfredo Badillo vaticinó buenos resultados para los jóvenes que van a representar el gimnasio en los próximos torneos locales.

“Nuestra nueva camada viene fuerte, yo la veo con mucho talento, están muy motivados porque ya viene el “Guantes de Oro 2024” y “Torneo de los Barrios”. Por ejemplo, en este tendremos 32 elementos que nos representarán con todo. Tengo fe en que sacaremos buenos resultados, los chicos se están esforzando”.

Por otro lado, aseguró que todavía le falta una cosa para consagrar su carrera y la de su gimnasio: tener un campeón del mundo.

“A este gimnasio y a mi carrera ya solo le falta una cosa: tener un campeón mundial, es el sueño de todo entrenador y de todo gym, yo siento que si consigo eso, habré consagrado todo esto porque GYM Badillo es un sitio humilde que nos gusta trabajar con el corazón. Tengo esperanzas en mis elementos de que eso pronto se nos va a cumplir, porque tienen hambre de triunfar”.

Saber llevar a los boxeadores

Al preguntarle su opinión sobre el motivo por el cual diversos peleadores “se pierden” en el camino luego de tener un inicio prometedor, Alfredo Badillo fue contundente al exponer que su entorno no lo guía por el camino adecuado.

“Yo siempre les digo: no veas el dinero, ve el triunfo, ve el sobresalir, porque después llegan solitos los números. Mi padre siempre me lo decía: el que se pierde más es aquel que nunca lo ha tenido, y cuando lo logra tener es cuando más se equivocan. Siento que la gente no los sabe ubicar, nadie los pone con los pies en la cabeza. Yo trato de guiarlos y decirles que nunca pierdan la humildad”, afirmó.

El sucesor de Canelo

Finalmente, se aprovechó el espacio para preguntarle su punto de vista sobre la pelea entre Saúl “Canelo” Alvarez y Jaime Munguia de este fin de semana en Estados Unidos,

“Fíjate que es una pelea muy buena, yo siento que Jaime Munguía va a ser el sucesor de “Canelo”, pero lo veo muy verde para esta pelea. Veo que Saul está muy fuerte, viene en un buen momento y a Munguía le falta. Mi pronóstico es que gana Canelo”, finalizó.