"Los grupos de búsqueda de desparecidos en el país, ahora recurren al crimen organizado para que les permita buscar a sus hijos y no a las autoridades de gobierno como corresponde", alertó la analista política de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.

La especialista agregó que “La súplica o la petición no está dirigida a las autoridades, sí a los jefes de los cárteles, a los que les piden que no los maten, que no los desparezcan y que no los amenacen, mientras siguen en la búsqueda de sus hijos".

Claudia Ramón recordó el caso ocurrido en Sonora, y destacó que esto es el reflejo del debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano, “porque no buscan culpables, no buscan justicia, solo quieren traer de vuelta a sus hijos”.

La analista política de la UPAEP advirtió que la señora no pide a las autoridades garantizar el estado de Derecho, ni buscar justicia, ni que mejoren la seguridad de los ciudadanos, “se dirigió a los grupos que quebrantan el orden institucional para que les permitan buscar a sus hijos”.

“Eso es una muestra que ya no se confía en las autoridades, por diversas, razones, porque no tienen capacidad, porque están coludidas, y por eso se dirigen hacia el poder que tienen estos grupos".

Claudia Ramón destacó que esos temas delicados, como las desapariciones de personas, el gobierno mexicano está hecho a un lado, “ese mensaje de interlocutor debe encender señales de alarma, porque llama la atención que el mensaje se dirija a estos grupos y no a las autoridades como se hacía”.

Claudia Ramón, aseguró que la mujer, acude primero a los cárteles antes que las autoridades “ella no pide justicia, solo que sus hijos regresen”.

"Con eso, vemos que en el país, se quebranta esta disposición que las autoridades tiene la obligación de velar por los ciudadanos y no cumplen lo que le da la razón de ser, que es velar por la seguridad de los ciudadanos y eso deja de tener sentido".

Desde su perspectiva, el mensaje de una activista al pedirle a líderes de los cárteles, en el tono que le permitan regresar a buscar a sus hijos, habla de una ausencia del Estado mexicano.

La analista política de la UPAEP dijo que, dentro de un Estado de Derecho, a la primera al que se debe recurrir es a la autoridad mexicana, pero en el caso de la madre del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, la súplica fue a los jefes de los cárteles del narcotráfico, para que les permita buscar a sus hijos.

Esa petición, dijo la académica, es parte de un hecho inusitado, porque la madre de los desparecidos y el colectivo, dejan de lado al primer responsable de coadyuvar en la búsqueda de sus familiares.

La madre dice, “me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles en Sonora y demás líderes de cárteles que no nos maten, que no nos desparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”.