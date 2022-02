Los estudiantes que realizan el plantón permanente afuera del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), denunciaron que permanentemente sufren amenazas, acoso e intimidación, con llamadas de números desconocidos y con vigilancia en autos sin placas.

A 11 días del plantón, uno de los dirigentes del movimiento, Arturo Díaz, denunció que varios integrantes del campamento, han recibido amenazas y acoso.

Desde el inicio del movimiento, dijo, recibieron llamadas de números extraños, algunos afirman que recibieron llamadas del mismo Rodrigo Gurza Cárdenas, representante legal del patronato, quien presionó a un diálogo, al que los estudiantes no quisieron acceder.

Dijo que, sobre todos esos hechos, queda en duda la forma en que consiguieron los números telefónicos de los que lideran el movimiento estudiantil en el campamento.

Y es que, afirmó, los contactaron de manera directa, “en el campamento hemos avistado coches que llegan sin placa, se acercan, toman fotografías”.

Incluso, aseguró que, algunos padres de familia comentan que en sus negocios han sido amedrentados con personas que no se han podido identificar y que toman fotografías.

Además, “se ha visto a la policía estatal, cuando estamos en manifestaciones afuera de nuestro campus, en las que, sin estar con bloqueos, llegan 10 patrullas con elementos encapuchados y armas largas”.

Dijo que todo lo anterior, son intentos de intimidación, “al final, no ha pasado a mayores, pero hay que destacar que es una clara acción de intimidación hacia los jóvenes, que no hemos causado ningún daño, no hemos generado ningún acto vandálico”.

Aseguró que, desde el inicio de las protestas, todo el movimiento ha sido pacífico y van a seguir así.

Pese a todas las amenazas, reveló que, el pasado jueves, ya tuvieron 36 clases afuera del campus universitario, donde alumnos y profesores, instalaron carpas con sillas para las clases.

Además, revelaron que las clases en línea permanecen activas, a pesar que los servidores se quedaron adentro del campus, pero lograron recuperar información de la nube y los estudiantes cursan sus materias.