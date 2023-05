Miles de fieles viajan a la zona rural de Missouri, Estados Unidos, al monasterio de los Benedictinos de María, Reina de los Apóstoles, para presencial el presunto cuerpo incorrupto de la hermana Wilhelmina Lancaster, quien falleció en 2019 a la edad de 95 años.

De acuerdo con los reportes, los restos de la monja fueron exhumados para ser colocados dentro de una capilla del monasterio. A pesar de que se esperaba encontrar solo huesos, debido a que fue enterrada en un ataúd simple de madera sin ningún proceso de embalsamamiento, el cuerpo no mostraba aparentes signos de descomposición.

"El estado de los restos de la hermana Wilhelmina Lancaster ha suscitado, comprensiblemente, un amplio interés y ha generado importantes preguntas", dijo la diócesis de Kansas City-St. en un comunicado.

"Al mismo tiempo, es importante proteger la integridad de los restos mortales de la hermana Wilhelmina para permitir una investigación exhaustiva... El obispo [James] Johnston invita a todos los fieles a seguir rezando durante este tiempo de investigación por la voluntad de Dios".

La diócesis reiteró que la "incorruptibilidad" es muy rara, y un "proceso bien establecido para perseguir la causa de santidad", aunque no ha comenzado en el caso de Lancaster, ya que esto solo puede darse después de los 5 años del deceso.

El monasterio notificó que los restos de la hermana Wilhemina Lancaster serán colocados en una caja de vidrio dentro de la iglesia para recibir a los devotos.

Según Rebecca George, profesora de antropología en la Universidad de Western Carolina en Carolina del Norte, los restos humanos se descomponen a diferentes ritmos dependiendo de una serie de variables, y la falta de descomposición incluso años después no es tan rara, mencionó sobre el caso.

“Normalmente, cuando enterramos personas, no las exhumamos. No podemos verlos dentro de un par de años… con 100 años, puede que no quede nada. Pero cuando te quedan unos pocos años, esto no es inesperado”.

Con información de agencias.