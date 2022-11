Consentida del momento, la estrella global y princesa del pop latino, Danna Paola, llega en concierto con XT4S1S, tour con el cual recorre las principales ciudades de México, así como de otros países.

La cita en Puebla este viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche en el Auditorio Metropolitano.

La exitosa cantante, compositora, actriz está lista para dar un gran espectáculo en Puebla, después de que su “Mala Fama Tour”, ya no llegó a varias ciudades debido a la pandemia de coronavirus.

La talentosa cantante vive su mejor momento al ser uno de los iconos pop más grandes de la actualidad, además su paso como actriz estelar de la serie Élite, producida por Netflix, se ha posicionado como una de las cantantes mexicanas más populares en el mundo.

De su tour

Cabe decir que el nombre de su tour XT4S1S, es también el título de un sencillo el cual está disponible en las plataformas digitales, este tema tiene un sonido totalmente nuevo, provocador, que genera euforia, como dice la letra ‘adrenalina que coloca y desenfoca’.

Con esta nueva producción, la popular cantante ofrecerá su concierto en lo que será todo un despliegue de tecnología y efectos, acompañado de sus bailarines, cambios de vestuario y los accesorios que serán parte importante de lo visual.

Entre los temas que no pueden faltar en la esperada noche están: A un beso, Idiota, Mala fama, Cachito, Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mía, Amor ordinario, No es cierto, entre muchos otros.

De Danna Paola

Nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos y la nueva Princesa del Pop Latino.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria, empezó desde niña en la telenovela “Amy la niña de la mochila azul” y posteriormente en “Atrévete a soñar”, producciones que la colocan como consentida del público infantil y juvenil.

En la música su primer disco lo lanza a los 6 años de edad bajo el título de “Mi globo azul”, en cine ha doblado varias películas entre estas: Toy Story, Rapunzel, Home, también participó en las cintas mexicanas “Arráncame la vida”, “Lo más sencillo es complicarlo todo”.

En teatro participó en “Anita la huerfanita”, “Hoy no me puedo levantar”, “Wicked”. Y en series en “Élite” para Netflix, la cual es todo un éxito.

Danna Paola fue calificada por Broadway como un “orgullo latino” por su rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Danna Paola ha llevado el nombre de México a través del mundo con su talento, su álbum K.O. fue elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far).

Su lista de éxitos musicales aumenta, entre éstos: Calla tú, Friend de semana, Sola, Contigo, No bailes sola, Sodio, TQ Y YA, Agüita, Bajo cero, Dos extraños, Valientes, Oye Pablo, Mala fama, Mía, Amor ordinario, No es cierto entre muchos otros.

Se destaca sus colaboraciones musicales con artistas como Aitana, Luisa Sonza, David Bisbal entre otros. Actualmente, es imagen a nivel mundial de Puma, y ha colaborado con otras marcas como Pandora, Stradivarius, Coca Cola.

Dentro de sus reconocidas participaciones en televisión destaca que fue juez en el show mexicano, “La Academia” así como en el programa “Top Star”, en España donde también fungió como juez en 2021.