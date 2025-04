Tras la publicación en la revista Semana de que Julio Iglesias, de 81 años, habría decidido retirarse de los escenarios debido a problemas de movilidad, el cantante ha desmentido estas afirmaciones en una conversación telefónica con la revista ¡Hola!.

Iglesias expresó su molestia por las recurrentes especulaciones sobre su salud y carrera:​ "Me han matado mil veces, me han retirado unas 20.000, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre".

El artista enfatizó que disfruta de su vida actual y que la soledad es una elección personal:​ "Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con la soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz".

Respecto a las declaraciones de su amigo, el periodista Carlos Herrera, quien mencionó que Iglesias tenía secuelas físicas debido a una operación pasada, el cantante aclaró que fue operado en 1963 y que se recuperó completamente año y medio después.

Actualmente, Julio Iglesias se encuentra en las Bahamas junto a su esposa y está trabajando en una serie sobre su vida para Netflix. Asegura que, aunque no tiene la misma energía de antes, mantiene la pasión por su trabajo y descarta cualquier idea de retirada:​ "De retirada, nada".