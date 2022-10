Nuevamente la carencia de los semiconductores a nivel global en la industria automotriz, incidirá en un paro en la planta de Volkswagen durante los últimos ocho días de octubre y primeros de noviembre en sus líneas de Jetta, Tiguan y Taos.

El paro obligado deriva porque la producción de los componentes dejó de producirse durante el primer año de la pandemia del Covid-19, ahora no alcanza sus niveles de producción previo a la invasión del SARS-COV-2.

Los esquemas de paro obligado que detonará el Sindicato Independiente de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw), será igual a los anteriores de manera diferenciada.

Bajo ese panorama la fuerza laboral de los segmento 1 de Jetta con sus áreas auxiliares de; el segmento 2 de Tiguan y el segmento 3 de Taos con sus áreas auxiliares dejarán de asistir a la armadora a partir de este lunes 24.

Los técnicos del Jetta, primer turno del segmento 1 con sus áreas, no irá a la planta del lunes 24 al viernes 28 de octubre; ni el jueves 3, viernes 4 y lunes 7 de noviembre, a los trabajadores se les tomarán los días como periodo vacacional.

El Sitiavw que la percepción durante la semana 43 será de 71.42 por ciento del salario; el de la semana 44, será de 88.57 por ciento y el de la semana 45, será de 94.28 por ciento.

Mientras para los turnos 1, 2 y 3 del segmento 2 de Tiguan con sus áreas auxiliares, se programaron paros para los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre, a los trabajadores se aplicará el descanso como vacaciones; pero se aclara que en caso de los trabajadores ya no cuenten con ellas, el salario semanal será del 87.85 por ciento.

Bajo ese panorama los técnicos de Taos del segmento 3 y sus áreas auxiliares, tendrán paros escalonados también. El primer turno no trabajará el jueves 3 y viernes 4 de noviembre; mientras, el turno 2 no trabajará del lunes 24 al viernes 28 de octubre, ni el jueves 3 y viernes 4 de noviembre; además en la semana 43 para quienes no asistan, el salario será de 75.71 por ciento y el pago en la semana 44 será de 87.85 por ciento.