Ante los hechos ocurridos en las últimas semanas en Puebla capital que han “horrorizado y perturbado” a la ciudadanía, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa aseguró que la seguridad de los habitantes está garantizada.

El mandatario local reconoció que la mayoría de los casos se trata de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y reiteró que todos los hechos se están esclareciendo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Luego de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que señaló que el 75.8 por ciento de poblanos perciben que la capital del estado no es un lugar seguro para vivir, el mandatario estatal comentó que esa percepción es parte de los hechos ocurridos en las últimas semanas.

“Cuando pasa un hecho delincuencial en mi colonia, la colonia donde vivo y aunque sea una ejecución entre delincuentes, si voy a ir al cajero automático me siento inseguro, pienso que me puede pasar lo mismo, si se trata de que las policías de proximidad sean más eficientes”, dijo.

Refirió que hay coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, sin embargo, dijo que las corporaciones municipales deben estar más capacitadas para atender los asuntos de emergencia, al ser los primeros respondientes.

Coordinación de seguridad

El gobernador de Puebla también se pronunció por que exista más eficiencia y compromiso por parte de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) de los Municipios, para atender la seguridad en el estado.

“Debe ser más eficiente, más comprometida, las detenciones son importantes y se han hecho por los tres órdenes de gobierno, pero debemos de bajar los índices delictivos, debemos generar mejores condiciones de seguridad con la captura de delincuentes y también con el cuidado directo a las personas y esas son policías de proximidad”.

En ese sentido, no considera que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, ocupe temas para la promoción de su imagen.

“Yo no veo que nadie privilegie su promoción de imagen a la problemática del estado, porque la solución a la problemática es la promoción a la imagen, malo sería que alguien sujetara su comportamiento a una estrategia electoral, eso sí se ve muy mal, que solo se tratará de acciones de promoción electoral, no, de fondo, todo de fondo, no maquilladito”.

El mandatario estatal pidió respeto a todos los diputados y a los actores políticos, pues de esta forma depende una buena coordinación para atender diferentes problemas.

Dotación de patrullas

Ya en otro punto, el gobernador de Puebla refirió que las mil patrullas que su administración adquirirá serán destinadas para los municipios con poblaciones más pequeñas, para que atiendan la incidencia delictiva.

Refirió que hay una crisis mundial de producción de automóviles, sin embargo, ya se está en el proceso legal para la adquisición de las unidades.

“Antes de que termine nuestro gobierno terminamos de pagar y por primera vez municipios tendrán patrullas nuevas, no a los municipios grandes, no, ellos tienen más recursos para comprar, que les hacen falta, también lo digo, pero vamos a ir a entregar patrullas nuevas a los municipios pequeños”.

Finalmente, el mandatario estatal comentó que la actual administración ha hecho inversiones importantes en seguridad pública como en patrullas, armamento, chalecos, balas, cartuchos, adiestramiento y academias.