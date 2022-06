El gobernador, Miguel Barbosa, aceptó que es muy complejo el escenario de violencia que se vive en Puebla y afirmó que, tanto la sociedad, como las autoridades, son corresponsables de eso.

“Es muy complejo el escenario de violencia que vivimos y de eso somos corresponsables todos. Es una sociedad que tiene un nivel de corresponsabilidad general, autoridades y sociedad, y que tenemos que corregir, todos, este rumbo para volver a recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra convivencia social”.

Durante su conferencia de prensa el mandatario se refirió al caso de Jocelin Carreto Xaltenco y David Báez Aburto, quienes no son encontrados desde el 1 de junio, día en que acudieron al mercado La Cuchilla en Puebla capital, a comprar juguetes.

Dijo que se reunió con sus padres, a quienes les pidió tener confianza en que siguen con vida. “Les digo que mantengan la fe de que estén vivos, están muy complicadas las cosas”, expresó.

También explicó que les consiguió una cita con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, para tratar su caso.

“Lo que ellos me vinieron a pedir fue información, yo los mandé a la fiscalía a entrevistarse con el fiscal general Gilberto Higuera y hablaron con él, pero parece que no salieron satisfechos. Yo no sé si lo que pensaban es que, ahí, les iban a presentar a los muchachos desaparecidos”.

Luego de ese encuentro, familiares y amigos de Jocelin y David iniciaron una protesta frente al edificio de la autoridad ministerial, que fue contenida por granaderos de la Policía Estatal.

“Ya que la gente no sienta que, tapando una calle, tapando una carretera, la autoridad va a reaccionar, porque la autoridad está trabajando, y eso acredita el nivel de las personas en la desconfianza de la autoridad, pero también el nivel de concepción de la vida social”, expresó el mandatario.

Sin ayuda

Por otro lado, Miguel Barbosa pidió mayor colaboración de las policías municipales para prevenir y esclarecer los delitos en el estado.

Explicó que en el caso del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido en San Pedro Cholula, no hubo colaboración de las autoridades locales.

“No nos ayudan las policías municipales a esclarecer los hechos. El día que se conozca cómo esta articulada, por ejemplo, la investigación de lo del asesinato de Cecilia Monzón, van a ver cuántas cosas se tuvieron que hacer y no recibimos la colaboración de ninguna autoridad municipal”, concluyó.