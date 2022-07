Sin dar nombres, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que hay servidores que utilizan sus cargos públicos para proyectarse como futuros candidatos, aunque lo nieguen en sus declaraciones.

“Hay circunstancias de personas que todo el tiempo están usando sus cargos para repetirse como aspirantes, todo el tiempo. Unos que dicen: 'no, yo estoy concentrado en mi trabajo', tampoco eso es aceptable”.

El 5 de julio, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, descartó estar ocupado en buscar la postulación para gobernador en 2024 y aseguró que está enfocado en su trabajo por la ciudad.

Ese mismo día, Barbosa Huerta afirmó que desde que llegó a Palacio Municipal, el panista quiere una candidatura.

“Que digan, qué concentrado está, tantos errores que comete, pero mira qué concentrado dice que está”, declaró este jueves el mandatario, sin mencionar a alguien en particular.

El titular del Ejecutivo descartó que su llamado para que los interesados en una candidatura, expresaran sus intenciones, haya sido un “destape”.

“Yo no hice el destape de nadie y estoy diciendo que sea en términos de ley y, claro, que lo primero que tiene que ser cuando digo en términos de ley, es que nadie aproveche las plataformas de sus cargos para expresar sus aspiraciones y menos la promoción de alguna situación futura, nadie puede hacer uso de eso”.

Agregó que en 2024 no solo se renovará la gubernatura, pues hay otras posiciones de especial importancia como la presidencia municipal de Puebla y dos senadurías.

“Por lo menos veo cuatro muy importantes: la gubernatura, desde luego; dos senadurías y la alcaldía de la capital, esas son las de relevancia mayor, sin demeritar la relevancia, que la tienen, de las diputaciones federales, de las alcaldías en los 217 municipios, yo soy muy respetuoso de ello”.

¿Candidateables?

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, negó que en este momento se encuentre interesado en ser candidato, ya que mantiene su atención en la “quinta ola” de covid-19 que afecta a Puebla.

“Estamos ahorita concentrados con la ´quinta ola´, la vacunación y dar continuidad a los servicios de salud”, expresó en conferencia de prensa.

Las palabras del funcionario sirvieron a Barbosa Huerta para – en broma – decirle que “no le saque”.

“No le saque doctor, no, no es cierto, lo respeto mucho, doctor, en lo personal; y le tengo un gran reconocimiento a su trabajo y se ha vuelto, con ese comportamiento humano, técnico, capacitado, en una persona de enorme popularidad en el estado, enorme”.

Respecto a la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, a quien ya mencionó en dos ocasiones como candidata, el gobernador llamó a no hacer interpretaciones de sus palabras.

“Olivia Salomón es una dama, una mujer muy inteligente, muy capaz, gran oradora y todos los oradores hablan como candidatos o candidatas. No se quiebren su cabeza, mejor conservemos la cabeza dura, que no se quiebre en interpretaciones que no existen”.