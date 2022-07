"En Puebla no existe petición de la iglesia católica para proteger a algún integrante de su comunidad, debido a la situación de inseguridad que ocurre en el país", confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario estatal aceptó que México pasa por problemas de delincuencia, por lo que las autoridades ya trabajan en resolverlos.

“Este clima, sí, complicado, afecta a todos. Yo no he recibido ninguna petición de ningún clérigo para proporcionarle seguridad, pero si existe ese estado de urgencia, el gobierno y sus fuerzas del orden proporcionarán la seguridad correspondiente”.

Explicó que mantiene contacto permanente con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, con quien habla sobre estos temas.

“Con el señor arzobispo, Víctor Sánchez, yo he hablado permanentemente sobre los temas de seguridad, y por eso les digo que somos aliados en este propósito, así que me uno en oración en favor de la paz, en contra de la delincuencia”.

A pesar de lo anterior, pidió no utilizar la espiritualidad de las personas para hacerles creer que todo el país atraviesa por una situación de violencia y debilitar a las instituciones civiles.

“No utilicemos la espiritualidad de una persona para provocar posiciones políticas, aunque sean de la iglesia, que no construyan, que debiliten a las instituciones. No debilitemos a las instituciones civiles, como las instituciones civiles no deben debilitar a las instituciones religiosas, respetarlas, estar del lado de ellas, porque somos aliados todos por la paz y en contra de la delincuencia”.

Miguel Barbosa resaltó que la Conferencia del Episcopado Mexicano haya llamado a una jornada de oración por la paz, debido a la violencia en el país.

“Estimo que todo esfuerzo espiritual, objetivo, de cualquier naturaleza por parte de la sociedad, es útil para los propósitos que nos permitan vivir mejor”, finalizó el mandatario poblano.