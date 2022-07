El gobernador, Miguel Barbosa, anunció que ordenará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacer una auditoría al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para conocer, desde su creación, los manejos del organismo.

“Yo voy a pedir que se haga una auditoría formal del SOAPAP, desde su origen, para saber cómo se constituyó esto”.

También exigió que el sistema se haga cargo de vigilar el trabajo de la concesionaria Agua de Puebla para Todos, y que los ayuntamientos donde la empresa presta sus servicios, también estén atentos de su labor.

“Yo les pido a todos que hagamos de este asunto uno del que nos responsabilicemos, que el SOAPAP hoy sea quien vigile a la concesión, que el ayuntamiento actual vigile a la concesión, que los ayuntamientos donde tiene injerencia el SOAPAP, vigilen a la concesión, y el gobierno del estado lo va a hacer, vigilemos todos, aquí no hay impunidad”.

Además, solicitó que el organismo transparente las condonaciones que recibe la gente, al igual que otros beneficios.

Lanza críticas

El mandatario poblano criticó a quienes afirman que pueden manejar la concesión del Agua en Puebla, entre ellos, algunas personas que ni siquiera pagan por el servicio.

“Ya que asuman una actitud de responsabilidad, los temas de la gente no deben ser temas de populismo. Quienes seguramente no pagan ni el agua de su casa, porque así viven los mentirosos también, no pagan ni el agua de su casa, no pagan impuestos, no existen para la ley. Y forman sus grandes movimientos (…) No se les reconoce ningún modo honesto de vivir”.

Miguel Barbosa declaró que su gobierno acepta la responsabilidad de que la gente tenga agua para su consumo.

“Siempre el alza de tarifas, por más chiquita que sea, pega, pero el gobierno, que lo es, se asume para tomar decisiones, las que permitan, seguir actuando frente a una sociedad que requiere satisfacer necesidades”, concluyó.