El Gobierno de Puebla no simulará el combate a la delincuencia en el mercado “La Cuchilla” y en la zona de autopartes de la 46 Poniente en Puebla capital, advirtió su titular, Miguel Barbosa.

“Yo no simulo, yo no me jacto de hacer cosas y no las hago, actúo”, dijo sobre los operativos policiales que se han realizado en los últimos días, en ambos sitios.

“Respeto al comercio, a la actividad del comercio legal, pero no podemos seguir conviviendo con ese tipo de situaciones, así como en la 46 y en ´La Cuchilla”, expresó.

Reiteró que su administración trabajará para que esos lugares regresen al comercio legal y a la convivencia social sana.

“Nadie en su sano juicio podrá decir que en la 46, solo se venden cosas legales; y es una situación que hay que regular, que hay que resolver. Ya no se puede permitir que existan zonas en donde se cometan delitos de manera permanente, ya no”.

Por otro lado, consideró que, de no resolverse la ilegalidad con que funcionan “La Cuchilla” y la 46 Poniente, parecerá que no existe voluntad de su administración para hacerlo.

“Se pierde un espejo, pues vamos, en lugar de la agencia, a la 46; así piensa la gente y es un círculo vicioso. Y puede llegar el que quiere comprar un espejo y encontrar el que perdió, ahí mismo (…) ¿Quién no sabe que en la 46 se vende robado y quién ha hecho algo?”, dijo en referencia a gobiernos pasados.

Este miércoles 27 de julio, el Ayuntamiento de Puebla confirmó que su personal no puede entrar a realizar su trabajo en estos dos lugares, además de que en la mayoría de los mercados de la capital hay venta de droga y “cobro de piso”.