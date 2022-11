Solamente 70 locales comerciales y bodegas serán expropiadas en la zona de la 46 Poniente de Puebla capital, debido a que ahí se realizan actividades ilícitas, confirmó el gobernador, Miguel Barbosa.

“Solo va a ser a lugares que tenemos ubicados como lugares de venta de refacciones robadas y de bodegas de refacciones robadas, las tenemos ubicadas”, expresó durante su conferencia de prensa.

Negó que los propietarios de negocios que hagan sus actividades de manera honrada, tengan de qué preocuparse.

“Sobre el comercio legal, honrado, que no tengan cuidado, (que no tengan) temor los comerciantes honrados, no vamos a reubicar nada, solamente es expropiar los inmuebles destinados a actividades ilícitas”, aclaró.

En septiembre de este año, el mandatario poblano dio a conocer que su administración evaluaba la expropiación de locales comerciales en la 46 Poniente y el mercado “La Cuchilla”, debido a los delitos que se cometían en ellos.

“Volver esos lugares en lugares de comercio legal, solo así. No se puede de otra manera. ¿Qué va a pasar con esto?, va a terminar mi gobierno y, al otro día, otra vez, ya llegaron los de siempre. Se está evaluando la expropiación”, dijo en su momento.