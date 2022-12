El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, resaltó que no se entromete en el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cuyos integrantes agradeció por ser los que llevan a cabo su política de combate a la delincuencia.

“Estoy pendiente de muchas cosas de las que ocurren en la Fiscalía General del Estado, nunca con el ánimo de intromisión, jamás me entrometo, jamás he llamado a un Ministerio Público para poder dar una opinión de un asunto, jamás he recomendado a nadie para que pueda salir de un asunto, no tengo personeros”.

Durante la entrega de reconocimientos y estímulos a 47 elementos de la FGE, el mandatario poblano resaltó el trabajo de las instituciones autónomas.

“En Puebla los poderes públicos funcionan y los poderes autónomos funcionan, y cuando funcionan, la relación con la sociedad siempre es mejor”.

Barbosa Huerta aceptó que, en el caso de la FGE, cuando sus integrantes se enfrentan a los criminales, lo hacen como parte de la lucha que su gobierno impulsa contra la delincuencia.

“Cuando el delincuente enfoca sus odios, no es contra ustedes, es contra mí, el combate al crimen que yo estimulo (…) Yo asumo con mucha claridad y resolución, y sin problemas, esa posición que yo juego. Jamás he sentado a mi mesa de trabajo a ninguna gente que quiera plantearme la solución de un asunto que tenga que ver con procuración de justicia, ni lo voy a hacer”.

El titular del Poder Ejecutivo resaltó que la FGE tendrá, en 2023, recursos por más de mil 470 millones de pesos para su operación, además de previsiones especiales.

También anunció que edificios públicos que actualmente no están en uso, serán destinados al Poder Judicial y a Fiscalía General del Estado, con la finalidad de mejorar la atención a la gente.