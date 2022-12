El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó que la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realizará el domingo en Puebla, vaya a ser afectada por la inasistencia de la exalcaldesa, Claudia Rivera Vivanco; el ex secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, y el diputado local, Iván Herrera Villagómez, todos morenistas contrarios a su administración.

“Si ellos no tienen voluntad de ir, pues ni modos, su ausencia seguramente se va a notar, la gente va a preguntar por ellos, va a haber mucha inquietud: ¿Dónde está David?, ¿dónde está Iván?, ¿por qué no está Claudia?, seguramente va a haber mucha incertidumbre por su ausencia”.

Durante su conferencia de prensa, dijo que ellos son parte de grupos marginales que participan en la política.

“Si no van, van a hacer mucha falta, son cinco muy importantes, pero cinco nada más. Ya ese tipo de acciones políticas, de declarar sobre un tema y de pronunciarse ha sido una posición de esos grupillos marginales, que toda la vida han vivido de eso, de fijar posiciones sobre asuntos y después no significar nada”.

Barbosa Huerta recordó que la manifestación que ocupará las calles del Centro Histórico de Puebla, no tiene fines electorales.

“Yo los invito a que vayan, no digo que no, que vayan a la marcha, no es a favor de ningún candidato, no es favor de nadie, toda acción en respaldo de López Obrador es importante”.

Se espera que hasta 70 mil simpatizantes del presidente de México acudan a la manifestación, convocada por el titular del Poder Ejecutivo del estado.