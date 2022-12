El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confió en que se aplicará la ley al presidente municipal de Tulcingo del Valle, José Edgar N., quien se amparó tras la detención de tres policías de la localidad, quienes son acusados de vínculos delincuenciales.

Agregó que hubo nexos de las autoridades municipales con criminales, de acuerdo con lo arrojado por las investigaciones.

“Hubo una vinculación muy preocupante de autoridades municipales con el crimen en la zona de Tulcingo, y está todo esclarecido”.

Barbosa Huerta añadió que el alcalde tiene el derecho a defenderse, aunque destacó que tarde o temprano se le aplicará la ley.

“Tienen derecho a la defensa y podrán promover mecanismos de defensa, entre ellos, el juicio de amparo, pero tiempo más, tiempo menos, la ley se aplica. Nadie que comete ese tipo de errores, va a quedarse sin sanción”.

Declaró que no existe ninguna resolución del Congreso para suspender al actual ayuntamiento, debido a que no todos los regidores se encuentran involucrados en los hechos y, por lo tanto, no son buscados por las autoridades ministeriales.

“Es un llamado a la reflexión para todos los alcaldes, no pueden tener en sus mesas de gobierno la voz de los delincuentes, jamás”, concluyó.

Esta semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la detención de tres policías municipales de Tulcingo del Valle, por ejercicio indebido y abandono de funciones públicas; cohecho y uso indebido de uniformes y condecoraciones.