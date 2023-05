El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se mantiene atento a la situación del Popocatépetl en Puebla, afirmó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El mandatario estatal recordó que este 22 de mayo recibió una llamada telefónica del Ejecutivo federal, en la que hablaron del tema.

“Que cualquier situación la pudiéramos ver con la directora de Protección Civil, que pudiéramos tener referencia con el secretario de la Defensa Nacional, con quien hemos tenido ya algún acercamiento”, dijo el mandatario poblano.

Al inicio de la semana, Céspedes Peregrina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, hicieron un recorrido por la ruta de evacuación 2 que lleva a Santiago Xalitzintla, comunidad ubicada a 12 kilómetros del cráter.

El incremento en la actividad del Popocatépetl hizo que este domingo las autoridades federales cambiaran la Alerta Volcánica de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3.

Baja intensidad

Durante su “mañanera” de este 23 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que ha disminuido la intensidad de los registros en el volcán.

“Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche para que no haya alarma, nosotros estamos velando”.

Resaltó que los especialistas se reúnen constantemente para verificar la situación del Popocatépetl, y que no se tiene previsto aumentar su estatus en el Semáforo de Alerta Volcánica.

“No hay ninguna decisión de pasar a otra fase que es el semáforo Amarillo Fase 3, es decir, todavía es preventivo. Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar y que no haya ningún problema”, indicó.