El secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, afirmó que los ciudadanos serán quienes decidan si se mantiene en el servicio público, en referencia a sus aspiraciones políticas de cara al año electoral de 2024.

“Le toca decidirlo al pueblo de Puebla si es que quiere que su servidor siga en el ejercicio público por los próximos años, a lo mejor no son seis, a lo mejor son 12 años”, dijo en conferencia de prensa en Acatzingo, municipio donde encabezó el “Martes Ciudadano”.

Reiteró que a pesar de tener gusto por el trabajo que realiza en el Gobierno de Puebla, no está obsesionado por algún cargo.

“Yo no tengo obsesión por ningún cargo público, así lo quiero dejar claro, por supuesto que me gustaría seguir sirviendo a mi estado, me apasiona el servicio público, me apasiona ser buen servidor público, lo intento todos los días”.

Destacó que incluso, si el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, prescindiera de sus servicios, se iría sin problema a su casa.

“Yo se los digo con absoluta sinceridad que, si el gobernador Sergio Salomón me dijera, ´a ver, Julio, muchas gracias, hasta aquí nos ayudaste´, yo me voy con absoluta tranquilidad a mi domicilio, a disfrutar a mis hijos, a vivir bien, a vivir en paz”.

En anteriores ocasiones, Julio Huerta Gómez ha dicho que esperará a la convocatoria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir candidato a la gubernatura de Puebla y así decidir si buscará la nominación del partido de cara a los siguientes comicios.